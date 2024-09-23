Коливання курсу злотого: чи вигідно купляти валюту сьогодні
23 вересня 2024, 12:01Читать новость на русском
Курс польського злотого в останній час демонструє незначні коливання. В середньому його вартість коливається у межах 5 копійок. Чи варто купляти валюту сьогодні, читайте далі.
Офіційний курс злотого в Україні
Станом на ранок 23 вересня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,79 гривні (-5 копійок). Тобто, валюта несуттєво здешевшала відносно показників 22 вересня.
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Курс злотого в банках та обмінниках
Станом на ранок 23 вересня, за даними "Мінфіну":
- купівля злотого у банках становить у середньому по 10,60 гривні (-6 копійок) та продаж – по 10,87 гривні (+1 копійка);
- водночас обмінники купують злоті по 10,78 гривні (без змін), а продають – вже по 10,87 гривні (без змін).