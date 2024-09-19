Чи буде долар по 45

НБУ повідомляє, що вказаний у бюджеті курс буде використовуватись виключно як розрахунковий. Тобто на рішення регулятора це значення не впливатиме.

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Юрій Гелетій Заступник голови Національного банку України Що стосується курсу, закладеного в бюджет, то НБУ ніколи не прив’язується до цього показника, він є виключено розрахунковим. Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком.

Гелетій також вказав і на те, як вплине завищений курс на розмір міжнародної допомоги

Завищений курс може призвести до завищених податків на імпорт, може дати змогу внаслідок конвертації більший обсяг міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті,

– уточнює банкір.

Нагадаємо! Курс долара в бюджеті 2024 року було закладено на рівні 40,7 гривні в середньому, та 42,1 на кінець року.