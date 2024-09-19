Будет ли доллар по 45

НБУ сообщает, что указанный в бюджете курс будет использоваться исключительно как расчетный. То есть на решение регулятора это значение не будет влиять.

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Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Украины Что касается курса, заложенного в бюджет, то НБУ никогда не привязывается к этому показателю, он является исключительно расчетным. Для нас имеет значение фактический курс, который определяется рынком.

Гелетий также указал и на то, как повлияет завышенный курс на размер международной помощи

Завышенный курс может привести к завышенным налогам на импорт, может позволить в результате конвертации больший объем международной помощи в гривневом эквиваленте,

– уточняет банкир.

Напомним! Курс доллара в бюджете 2024 года был заложен на уровне 40,7 гривны в среднем, и 42,1 на конец года.