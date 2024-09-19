У Нафтогаза станет больше потребителей

Нафтогаз поставляет газ 98% потребителей в Украине, что делает его крупнейшим поставщиком газа в стране, сообщает компания.

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Сейчас количество клиентов компании увеличилось еще больше. Теперь "Нафтогаз" будет обеспечивать бесперебойные поставки газа для бывших клиентов ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБУТ" в Полтавской области, в частности в течение всего отопительного сезона. Поставки газа начались 8 сентября.

Обратите внимание! Переход клиентов к новому поставщику состоялся автоматически в рамках обеспечения стабильного газоснабжения в условиях военного положения, поэтому никаких действий со стороны потребителей не требуется.

По словам представителей "Нафтогаза", теперь жители Полтавской области будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. Тариф останется фиксированным до 30 апреля 2025 года.