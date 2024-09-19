У Нафтогазу побільшає споживачів

Нафтогаз постачає газ 98% споживачів в Україні, що робить його найбільшим постачальником газу в країні, повідомляє компанія.

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Зараз кількість клієнтів компанії збільшилась ще більше. Тепер "Нафтогаз" забезпечуватиме безперебійне постачання газу для колишніх клієнтів ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ СБУТ" у Полтавській області, зокрема протягом усього опалювального сезону. Постачання газу почалося 8 вересня.

Зауважте! Перехід клієнтів до нового постачальника відбувся автоматично в рамках забезпечення стабільного газопостачання в умовах воєнного стану, тому жодних дій з боку споживачів не потрібно.

За словами представників "Нафтогазу", тепер жителі Полтавської області платитимуть 7,96 гривні за кубометр газу. Тариф залишиться фіксованим до 30 квітня 2025 року.