Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 23 вересня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,79 гривні (-5 копійок). Тобто, валюта несуттєво здешевшала відносно показників 22 вересня.

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Курс злотого в банках та обмінниках

Станом на ранок 23 вересня, за даними "Мінфіну":

купівля злотого у банках становить у середньому по 10,60 гривні (-6 копійок) та продаж – по 10,87 гривні (+1 копійка);

становить у середньому по 10,60 гривні (-6 копійок) та продаж – по 10,87 гривні (+1 копійка); водночас обмінники купують злоті по 10,78 гривні (без змін), а продають – вже по 10,87 гривні (без змін).