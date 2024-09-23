Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 23 сентября, НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,79 гривны (-5 копеек). То есть, валюта несущественно подешевела относительно показателей 22 сентября.

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Курс злотого в банках и обменниках

По состоянию на утро 23 сентября, по данным "Минфина":

покупка злотого в банках составляет в среднем по 10,60 гривны (-6 копеек) и продажа – по 10,87 гривны (+1 копейка);

составляет в среднем по 10,60 гривны (-6 копеек) и продажа – по 10,87 гривны (+1 копейка); в то же время обменники покупают злотые по 10,78 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,87 гривны (без изменений).