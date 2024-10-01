У новий місяць з новим курсом: скільки коштує польський злотий у жовтні

Курс злотого до гривні в останні дні залишився стабільним, проте в перший день жовтня вартість валюти зросла. Відтак, у скільки обійдуть 100 злотих 1 жовтня, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на 1 жовтня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,78 гривні (+3 копійки). Тобто, в перший день нового місяця валюта зросла у вартості відносно попереднього періоду курсового "застою".

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Таким чином, офіційна вартість 100 злотих в Україні буде становити 1 078 гривень станом на ранок 1 жовтня.

Курс злотого в банках та обмінниках

У банках та обмінних пунктах курси валют теж дещо змінилися. Зокрема, купівля злотого в банках трохи здорожчала, тоді як у обмінниках навпаки знизилась. Втім, продаж банками валюти залишився із незначними змінами станом на 1 жовтня.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому по 10,55 гривні (+5 копійок від 30 вересня) та продаж – по 10,87 гривні (+1 копійка);

становить у середньому по 10,55 гривні (+5 копійок від 30 вересня) та продаж – по 10,87 гривні (+1 копійка); Водночас обмінники купують злоті по 10,78 гривні (-2 копійки), а продають – вже по 10,88 гривні (без змін).

Тобто, за 100 злотих у банках прийдеться заплатити чимало – близько 1 087 гривень, тоді як у обмінниках вартість буде майже ідентична – 1 088 гривень.

Зауважте! Остаточна вартість валюти буде залежати від конкретної фінустанови, де ви будете купувати валюту.