Запровадження лімітів на перекази між картами

З 1 жовтня НБУ вводить тимчасовий ліміт на перекази між фізичними особами за схемою "картка на картку". Обмеження діятиме протягом шести місяців, а максимальна сума переказів становитиме 150 000 гривень на місяць.

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За даними НБУ, 98% клієнтів здійснюють щомісячні перекази, що не перевищують встановленого ліміту. Тому передбачається, що нові правила не матимуть значного впливу на більшість населення України.

Водночас перекази за реквізитами IBAN не підпадають під ці обмеження, а також ліміт не діятиме також для наступних операцій:

перекази на рахунки волонтерів, які відповідають визначеним критеріям;

перекази осіб з підтвердженими щомісячними доходами, що перевищують ліміт;

перекази між власними рахунками клієнта в одному банку;

перекази від юридичних осіб.

Для чого НБУ запроваджує ліміт на перекази Цей ліміт запроваджено для запобігання використанню платіжних систем у злочинних цілях. Обмеження стосуватиметься лише переказів між рахунками в одному банку на користь інших фізичних осіб.

Одноразова виплата родинам військовослужбовців

24 вересня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1090, якою затвердив новий порядок виплати одноразової грошової допомоги у випадку загибелі або інвалідності військовослужбовця.

Важливо! Мова йде про компенсації, які виплачуються у випадках, коли військовослужбовець загинув під час проходження служби, але не внаслідок бойових дій.

Відтак, у разі його загибелі право на виплату мають члени його сім'ї, а сума допомоги складає 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Раніше компенсація у таких випадках складала 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Як розраховується компенсація При розрахунку використовується прожитковий мінімум станом на 1 січня року, коли військовослужбовець загинув або помер. У 2024 році прожитковий мінімум становить 3 028 гривень, тому одноразова виплата сягає 2 271 000 гривень.

Ветерани, які отримали інвалідність внаслідок війни, отримують виплати залежно від встановленої групи інвалідності у 2024 році:

для I групи – 400 прожиткових мінімумів (1 211 200 гривень),

для II групи – 300 прожиткових мінімумів (984 000 гривень),

для III групи – 250 прожиткових мінімумів (757 000 гривень).

До того ж Уряд спростив процедуру отримання одноразової грошової допомоги, дозволивши подавати заяву до Міністерства у справах ветеранів в електронній або паперовій формі, а також через застосунок "Дія".

Як зміняться податки вже з 1 жовтня

17 вересня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д, який передбачає підвищення податків. За словами народного депутата Ярослава Железняка, першого заступника голови комітету з фінансів, податкової та митної політики, остаточне ухвалення закону очікується "заднім числом" з 1 жовтня.

Важливо! Підвищення податків дасть змогу збільшити надходження до держбюджету на 58 мільярдів гривень у 2024 році та на 137 мільярдів гривень у 2025-му році.

Найбільш значущою для пересічних громадян є зміна військового збору — його збільшення з 1,5% до 5%, що означає підвищення податкового навантаження на офіційні заробітні плати. Також оновлений законопроєкт містить низку податкових змін, серед яких:

військовий збір для ФОПів I та II груп – 800 гривень на місяць (10% від мінімальної заробітної плати);

1% військового збору з обороту для ФОП III групи;

25% податку на прибуток для фінансових установ;

помісячна звітність по ПДФО (для економічного бронювання);

авансові внески з податку на прибуток для автозаправних станцій;

50% податку на прибуток банків у 2024 році.

Як пояснюється, такі зміни спрямовані на забезпечення фінансування Сил оборони України, зокрема на виплати військовим, придбання техніки та будівництво фортифікаційних споруд.

Допомога по безробіттю зросте

Водночас із 1 жовтня в Україні підвищується мінімальний розмір допомоги по безробіттю на 500 гривень: з 2 500 до 3 000 гривень. Про це повідомила народна депутатка та членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Зауважте! Для тих, хто не має страхового стажу, розмір допомоги залишиться на рівні 1 500 гривень.

Підвищення стосуватиметься осіб зі страховим стажем щонайменше 7 місяців за останній рік, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. За її словами, відповідне рішення було ухвалено на засіданні правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Як довго тривають виплати по безробіттю Під час дії воєнного стану термін виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 днів, а максимальна сума виплат обмежена мінімальною заробітною платою.

Зміни у тарифах на електроенергію на опалювальний сезон

З 1 жовтня ціна на електроенергію для побутових споживачів становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Проте, для користувачів з електричним опаленням буде діяти знижений тариф.

Відтак, з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року застосовуватиметься пільгова ставка 2,64 гривні за кіловат-годину. Втім за умови, що місячне споживання не перевищуватиме 2 000 кіловатів та наявне офіційно зареєстроване електроопалення.

Що стосується бізнесу, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 1 жовтня розгляне питання підвищення тарифів для підприємців. У разі ухвалення рішення нові тарифи набудуть чинності в листопаді.

Важливо! Для отримання пільги необхідно звернутися до місцевого оператора системи розподілу електроенергії.

Нарахування субсидій здійснюватиметься по-новому

З 1 жовтня в Україні стартує нарахування субсидій на опалювальний сезон. Субсидії за жовтень будуть розраховані з урахуванням початку опалювального періоду в більшості міст, а також у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Тобто, корекція виплат враховуватиме у жовтні обидва цих фактори.

Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні Зазвичай опалювальний сезон в Україні починається у середині жовтні, приблизно 15 – 16 числа. Однак на це впливає декілька факторів, серед яких головним є погода.

Нагадаємо, що подати заяву на отримання житлових субсидій можна кількома способами:

Особисто або поштою в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду; Дистанційно через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток, обравши функцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу"; Через платформу "Дія", ввівши запит "Заява на субсидію"; У центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через представників органів місцевого самоврядування.

"Укрпошта" підвищує тарифи на послуги

З 1 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила оподаткування поштових марок, конвертів та карток: вони підлягатимуть ПДВ у розмірі 20%, про що повідомила "Укрпошта". Відповідно, вартість пересилки внутрішнього листа вагою до 50 грамів складе 18 гривень. Ціни на марковані конверти залежатимуть від формату:

конверти формату C6, DL з маркою U, V – 21,6 гривні;

конверти формату C6, DL з маркою F – 39,6 гривні;

конверти формату C5 з маркою М – 40 гривень.

Вартість міжнародних відправлень також зміниться залежно від курсу, встановленого НБУ:

поштова картка вагою до 20 грамів, що відправляється до іноземних держав (з марками A, G), коштуватиме 1 долар плюс 20% ПДВ;

доплатна марка (P) – 5 доларів плюс 20% ПДВ;

пересилання непріоритетного листа вагою до 50 грамів (з марками N, W) обійдеться у 1,5 долара плюс 20% ПДВ.

Нарахування виплат за "Національний кешбек"

З 20 жовтня українці почнуть отримувати виплати в рамках програми "Національний кешбек", яка була запущена на початку вересня. За умовами програми, громадяни отримуватимуть 10% від вартості придбаних українських товарів.

Зверніть увагу! Максимальний кешбек становитиме 3 000 гривень на місяць.

Отримані кешбек-кошти можна буде використати на:

медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, ресторани, мобільний зв'язок тощо;

благодійні внески на підтримку Збройних сил України;

придбання військових облігацій.

Де будуть накопичуватись гроші Кошти накопичуватимуться на спеціальній картці, і будуть зараховуватися щомісяця до 20-го числа наступного місяця. Наприклад, за жовтневі покупки кешбек надійде до 20 листопада.

Для участі в програмі необхідно:

Відкрити спеціальний рахунок та отримати карту (віртуальну або фізичну) в банку або через мобільний додаток. Надати згоду на передачу даних про транзакції з обраної картки (це можна зробити як у банківському додатку, так і безпосередньо в банку). Оновити мобільний додаток "Дія" до останньої версії та активувати послугу "Національний кешбек". Додати спеціальну картку в додаток для отримання кешбеку. Робити покупки товарів українських виробників-учасників програми в магазинах, що також беруть у ній участь.

Цікаво! Виробники та продавці можуть приєднатися до програми через портал "Дія". Станом на середину вересня до "Національного кешбеку" вже долучилося понад 960 виробників і понад 171 тисяча товарів.

Час в Україні переводиться назавжди

Восени 2024 року Україна востаннє перейде на зимовий час. Верховна Рада ухвалила рішення, що з 2025 року країна більше не буде переводити годинники на літній або зимовий час — діятиме постійний київський час.

Цікаво! У Європі тим часом годинники продовжать переводити двічі на рік.

Відтак, останнє переведення годинників на зимовий час відбудеться 27 жовтня 2024 року. О 4:00 за київським часом стрілки необхідно буде перевести на годину назад, до 3:00. Це дасть можливість отримати більше денного світла в зимовий період.