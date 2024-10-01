Введение лимитов на переводы между картами

С 1 октября НБУ вводит временный лимит на переводы между физическими лицами по схеме "карта на карту". Ограничение будет действовать в течение шести месяцев, а максимальная сумма переводов составит 150 000 гривен в месяц.

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По данным НБУ, 98% клиентов осуществляют ежемесячные переводы, не превышающие установленного лимита. Поэтому предполагается, что новые правила не окажут значительного влияния на большую часть населения Украины.

В то же время переводы по реквизитам IBAN не подпадают под эти ограничения, а также лимит не будет действовать также для следующих операций:

переводы на счета волонтеров, которые соответствуют определенным критериям;

превышающие лимит переводы лиц с подтвержденными ежемесячными доходами;

переводы между собственными счетами клиента в одном банке;

переводы от юридических лиц.

Для чего НБУ вводит лимит на переводы Этот лимит введен для предотвращения использования платежных систем в преступных целях. Ограничение будет касаться только переводов между счетами в одном банке в пользу других физических лиц.

Единовременная выплата семьям военнослужащих

24 сентября 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1090, которым утвердил новый порядок выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности военнослужащего.

Важно! Речь идет о компенсациях, которые выплачиваются в случаях, когда военнослужащий погиб во время прохождения службы, но не в результате боевых действий.

Поэтому, в случае его гибели право на выплату имеют члены его семьи, а сумма помощи составляет 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Ранее компенсация в таких случаях составляла 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Как рассчитывается компенсация При расчете используется прожиточный минимум по состоянию на 1 января года, когда военнослужащий погиб или умер. В 2024 году прожиточный минимум составляет 3 028 гривен, поэтому единовременная выплата достигает 2 271 000 гривен.

Ветераны, которые получили инвалидность вследствие войны, получают выплаты в зависимости от установленной группы инвалидности в 2024 году:

для I группы – 400 прожиточных минимумов (1 211 200 гривен),

для II группы – 300 прожиточных минимумов (984 000 гривен),

для III группы – 250 прожиточных минимумов (757 000 гривен).

К тому же Правительство упростило процедуру получения единовременной денежной помощи, позволив подавать заявление в Министерство по делам ветеранов в электронной или бумажной форме, а также через приложение "Дия".

Как изменятся налоги уже с 1 октября

17 сентября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д, который предусматривает повышение налогов. По словам народного депутата Ярослава Железняка, первого заместителя председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, окончательное принятие закона ожидается "задним числом" с 1 октября.

Важно! Повышение налогов позволит увеличить поступления в госбюджет на 58 миллиардов гривен в 2024 году и на 137 миллиардов гривен в 2025-м году.

Наиболее значимым для рядовых граждан является изменение военного сбора – его увеличение с 1,5% до 5%, что означает повышение налоговой нагрузки на официальные заработные платы. Также обновленный законопроект содержит ряд налоговых изменений, среди которых:

военный сбор для ФЛП I и II групп – 800 гривен в месяц (10% от минимальной заработной платы);

1% военного сбора с оборота для ФЛП III группы;

25% налога на прибыль для финансовых учреждений;

помесячная отчетность по НДФЛ (для экономического бронирования);

авансовые взносы по налогу на прибыль для автозаправочных станций;

50% налога на прибыль банков в 2024 году.

Как объясняется, такие изменения направлены на обеспечение финансирования Сил обороны Украины, в частности на выплаты военным, приобретение техники и строительство фортификационных сооружений.

Пособие по безработице вырастет

В то же время с 1 октября в Украине повышается минимальный размер пособия по безработице на 500 гривен: с 2 500 до 3 000 гривен. Об этом сообщила народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Заметьте! Для тех, кто не имеет страхового стажа, размер помощи останется на уровне 1 500 гривен.

Повышение будет касаться лиц со страховым стажем не менее 7 месяцев за последний год, а также зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Как долго продолжаются выплаты по безработице Во время действия военного положения срок выплаты пособия по безработице не может превышать 90 дней, а максимальная сумма выплат ограничена минимальной заработной платой.

Изменения в тарифах на электроэнергию на отопительный сезон

С 1 октября цена на электроэнергию для бытовых потребителей составит 4,32 гривны за киловатт-час. Однако для пользователей с электрическим отоплением будет действовать сниженный тариф.

Поэтому, с 1 октября 2024 года до 30 апреля 2025 года будет применяться льготная ставка 2,64 гривны за киловатт-час. Впрочем, при условии, что месячное потребление не будет превышать 2 000 киловатт и имеется официально зарегистрированное электроотопление.

Что касается бизнеса, Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 1 октября рассмотрит вопрос повышения тарифов для предпринимателей. В случае принятия решения новые тарифы вступят в силу в ноябре.

Важно! Для получения льготы необходимо обратиться к местному оператору системы распределения электроэнергии.

Начисление субсидий будет осуществляться по-новому

С 1 октября в Украине стартует начисление субсидий на отопительный сезон. Субсидии за октябрь будут рассчитаны с учетом начала отопительного периода в большинстве городов, а также в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. То есть, коррекция выплат будет учитывать в октябре оба этих фактора.

Когда начнется отопительный сезон в Украине Обычно отопительный сезон в Украине начинается в середине октября, примерно 15 – 16 числа. Однако на это влияет несколько факторов, среди которых главным является погода.

Напомним, что подать заявление на получение жилищных субсидий можно несколькими способами:

Лично или по почте в одном из сервисных центров Пенсионного фонда; Дистанционно через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение, выбрав функцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу"; Через платформу "Дия", введя запрос "Заявление на субсидию"; В центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через представителей органов местного самоуправления.

"Укрпочта" повышает тарифы на услуги

С 1 октября в Украине начнут действовать новые правила налогообложения почтовых марок, конвертов и карточек: они будут подлежать НДС в размере 20%, о чем сообщила "Укрпочта". Соответственно, стоимость пересылки внутреннего письма весом до 50 граммов составит 18 гривен. Цены на маркированные конверты будут зависеть от формата:

конверты формата C6, DL с маркой U, V – 21,6 гривны;

конверты формата C6, DL с маркой F – 39,6 гривны;

конверты формата C5 с маркой М – 40 гривен.

Стоимость международных отправлений также изменится в зависимости от курса, установленного НБУ:

почтовая карточка весом до 20 граммов, отправляемая в иностранные государства (с марками A, G), будет стоить 1 доллар плюс 20% НДС;

доплатная марка (P) – 5 долларов плюс 20% НДС;

пересылка неприоритетного письма весом до 50 граммов (с марками N, W) обойдется в 1,5 доллара плюс 20% НДС.

Начисление выплат по "Национальному кэшбеку"

С 20 октября украинцы начнут получать выплаты в рамках программы "Национальный кэшбек", которая была запущена в начале сентября. По условиям программы, граждане будут получать 10% от стоимости приобретенных украинских товаров.

Обратите внимание! Максимальный кэшбек составит 3 000 гривен в месяц.

Полученные кэшбек-средства можно будет использовать на:

медицинские и коммунальные услуги, спорт, кино, билеты на поезд, рестораны, мобильная связь и т.д;

благотворительные взносы на поддержку Вооруженных сил Украины;

приобретение военных облигаций.

Где будут накапливаться деньги Средства будут накапливаться на специальной карте, и будут зачисляться ежемесячно до 20-го числа следующего месяца. Например, за октябрьские покупки кэшбек поступит до 20 ноября.

Для участия в программе необходимо:

Открыть специальный счет и получить карту (виртуальную или физическую) в банке или через мобильное приложение. Дать согласие на передачу данных о транзакциях с выбранной карты (это можно сделать как в банковском приложении, так и непосредственно в банке). Обновить мобильное приложение "Дия" до последней версии и активировать услугу "Национальный кэшбек". Добавить специальную карту в приложение для получения кэшбэка. Делать покупки товаров украинских производителей-участников программы в магазинах, которые также принимают в ней участие.

Интересно! Производители и продавцы могут присоединиться к программе через портал "Дия". По состоянию на середину сентября к "Национальному кэшбеку" уже присоединилось более 960 производителей и более 171 тысячи товаров.

Время в Украине переводится навсегда

Осенью 2024 года Украина в последний раз перейдет на зимнее время. Верховная Рада приняла решение, что с 2025 года страна больше не будет переводить часы на летнее или зимнее время – будет действовать постоянное киевское время.

Интересно! В Европе тем временем часы продолжат переводить дважды в год.

Поэтому, последний перевод часов на зимнее время состоится 27 октября 2024 года. В 4:00 по киевскому времени стрелки необходимо будет перевести на час назад, до 3:00. Это даст возможность получить больше дневного света в зимний период.