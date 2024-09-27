Ожидания НБУ на IV квартал 2024 года

По состоянию на сентябрь Украина находится в рамках базового сценария макропрогноза НБУ, обновленного в июле. Следующий прогноз ожидается 31 октября, сообщает Андрей Пышный.

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Экономический рост ускоряется, и в этом году ожидается увеличение ВВП до 3,7%.

Дефицит электроэнергии прогнозируется на уровне 7%. Хотя риск новых российских атак остается, Украина продолжает действовать в пределах базового сценария, и прогноз по дефициту может улучшиться.

Андрей Пышный Глава НБУ Украинское правительство, бизнес, даже металлурги смогли адаптироваться: себестоимость электроэнергии существенно снизилась, объемы производства восстановились из-за импорта электроэнергии, создание автономных систем энергоснабжения, началось восстановление разрушенных мощностей.

В июне банки, охватывающие 87% активов финансовой системы, подписали меморандум о льготном кредитовании для восстановления энергетики. Он охватывает малые и крупные энергетические проекты с финансированием от 500 тысяч евро до 25 миллионов евро.

Обратите внимание! Сейчас получено несколько тысяч заявок, а общая сумма согласованных кредитов составляет 7,2 миллиарда гривен, из которых уже выделено около 1,5 миллиарда гривен. Ставка по кредитам не превышает 13,5%.

Эта зима не будет простой, и последствия дефицита будут ощущаться. Каждый из нас в какой-то степени должен стать энергетиком. Граждане, которые нуждаются обеспечить помещение автономными источниками энергопитания и энергообеспечения, могут воспользоваться государственной программой кредитования под ставку 0%,

– добавляет глава НБУ.

Какие настроения у бизнеса

Настроения бизнеса в Украине начали ухудшаться с весны, и этот спад продолжался летом. Однако, в августе показатели начали улучшаться, что свидетельствует об адаптации бизнеса к новым условиям.

НБУ акцентирует на важности макроэкономической стабильности, ведь именно она определяет инвестиционные решения и развитие бизнеса.

Важно! Андрей Пышный отмечает, что неопределенность делает невозможным эффективное планирование, поэтому стабильность является ключевым ресурсом для бизнеса и партнерства с международными донорами.

Если международная поддержка уменьшится

Если международная поддержка для Украины уменьшится, НБУ сосредоточится на нескольких направлениях. Во-первых, важно обеспечить реализацию структурных реформ, которые являются условием для получения помощи от международных партнеров.

Чтобы они были активированы, нужно реализовывать план структурных реформ. Конечно, партнеры находятся в своих политических циклах, что создает дополнительное давление для Украины, как мы увидели в этом году, когда полгода ждали восстановления помощи США. Но это нормально, потому что это демократический процесс,

– говорит Андрей Пышный.

Если возникнет разрыв в финансировании, Украина будет вынуждена использовать собственные ограниченные ресурсы, ускорять расходы или сокращать их. Также Украина будет продолжать работать над получением новых механизмов финансирования, например ERA, что может обеспечить €50 млрд до конца года.

Обратите внимание! Баланс рисков пока смещен в сторону дальнейшего ускорения, поэтому НБУ решил приостановить цикл снижения учетной ставки. 19 сентября Нацбанк во второй раз оставил ставку на уровне 13%.

Популярность ОВГЗ

Восстановление рынка внутреннего долга позволило правительству полностью покрывать старые выпуски облигаций и привлечь дополнительные 80 миллиардов гривен в 2023 году.

В 2024-м внутренние облигации остаются популярными среди юридических лиц и граждан. Уровень ролловера достиг 154%, а правительство привлекло более 260 миллиардов гривен.

Заметьте! Инвестиции украинцев в ОВГЗ выросли с 30 миллиардов гривен на начало 2023 года до 69 миллиардов гривен в сентябре. Смягчение монетарной политики способствовало снижению стоимости заимствований на 10%.