Злотий продовжує дешевшати: скільки коштує валюта сьогодні

Польська валюта продовжує поступово знижуватися в ціні. За останні дні спостерігається тенденція до здешевлення валюти на 3-5 копійки щодня.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 24 вересня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,75 гривні (-3 копійки). Тобто, валюта продовжує своє падіння відносно показників 22 та 23 вересня.

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Курс злотого в банках та обмінниках

Станом на ранок 23 вересня, за даними "Мінфіну":

купівля злотого у банках становить у середньому по 10,61 гривні (-4 копійки) та продаж – по 10,88 гривні (+1 копійка);

становить у середньому по 10,61 гривні (-4 копійки) та продаж – по 10,88 гривні (+1 копійка); водночас обмінники купують злоті по 10,77 гривні (без змін), а продають – вже по 10,87 гривні (без змін).

Цікаво! Станом на сьогодні, середня вартість 100 злотих у банках становить приблизно 1 088 гривень. В обмінниках цю суму можна придбати за 1 087 гривень. Таким чином, різниця між курсами у банках та обмінних пунктах мінімальна. Однак варто пам’ятати, що остаточна вартість валюти залежить від конкретної фінансової установи.