Чи буде курс дорожчати

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у розмові з 24 Каналом розповів, що попри все Нацбанк зберігає важливі важелі впливу на валютному ринку. Відтак саме регулятор й визначатиме, як курс долара рухатиметься в Україні впродовж 2025 року.

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Шевчишин пояснює, що Україна зараз залежна від зовнішнього фінансування, й саме стабільність та регулярність цього фінансування буде визначати, чи зможе країна виконати бюджет на 2025 рік.

Нагадуємо! У своєму телеграм-каналі Данило Гетманцев, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, опублікував документ, де у проєкті держбюджету на 2025 рік заклали курс долара на рівні 45 гривень.

Крім того, якщо ж можливості стабільного фінансування не буде, то Нацбанк підготувався. Регулятор виключив можливість фінансування бюджету через емісію. І це на думку експерта добре.

Андрій Шевчишин Економіст, фінансовий аналітик Тим часом вищий курс та зовнішня допомога допомагає Україні регулювати зовнішні "шопи". Тобто через девальвацію покращуються гривневі надходження, адже допомога надійшла, ми конвертували валюту та отримали більше. Якщо ми на наступний рік очікуємо 35 – 38 мільярдів зовнішньої допомоги, то ми розуміємо, що одна гривня девальвації дає нам відповідні додаткові надходження.

Водночас девальвація гривні – це стимулювання інфляційного тиску. А інфляція – це пришвидшення росту цін, що спонукатиме компанії в Україні відраховувати більше податків, а це більші надходження до бюджету.

Це безумовний негатив для фізичних осіб та населення. Але це вихід для бюджету, для фінансування, це стимул для наших експортерів, а також це можливість стримати імпорт, з яким поки не можемо ніяким чином боротися,

– каже економіст.

До якого курсу готуватися

Шевчишин прогнозує, що до кінця цього року в Україні курс долара може сягнути понад 42 гривень. Йдеться про суму в 42,7 гривні за долар.

Водночас валютні експерти очікуються, що перед жовтнем курс долара може сягнути до 41,8 – 41,9 гривні за долар: