Будет ли курс дорожать

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с 24 Каналом рассказал, что несмотря на все Нацбанк сохраняет важные рычаги влияния на валютном рынке. Поэтому именно регулятор и будет определять, как курс доллара будет двигаться в Украине в течение 2025 года.

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Шевчишин объясняет, что Украина сейчас зависима от внешнего финансирования, и именно стабильность и регулярность этого финансирования будет определять, сможет ли страна выполнить бюджет на 2025 год.

Напоминаем! В своем телеграм-канале Даниил Гетманцев, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, опубликовал документ, где в проекте госбюджета на 2025 год заложили курс доллара на уровне 45 гривен.

Кроме того, если же возможности стабильного финансирования не будет, то Нацбанк подготовился. Регулятор исключил возможность финансирования бюджета через эмиссию. И это по мнению эксперта хорошо.

Андрей Шевчишин Экономист, финансовый аналитик Между тем высокий курс и внешняя помощь помогает Украине регулировать внешние "шопы". То есть из-за девальвации улучшаются гривневые поступления, ведь помощь поступила, мы конвертировали валюту и получили больше. Если мы на следующий год ожидаем 35 – 38 миллиардов внешней помощи, то мы понимаем, что одна гривна девальвации дает нам соответствующие дополнительные поступления.

В то же время девальвация гривны – это стимулирование инфляционного давления. А инфляция – это ускорение роста цен, что будет побуждать компании в Украине отчислять больше налогов, а это большие поступления в бюджет.

Это безусловный негатив для физических лиц и населения. Но это выход для бюджета, для финансирования, это стимул для наших экспортеров, а также это возможность сдержать импорт, с которым пока не можем никак бороться,

– говорит экономист.

К какому курсу готовиться

Шевчишин прогнозирует, что до конца этого года в Украине курс доллара может достичь более 42 гривен. Речь идет о сумме 42,7 гривны за доллар.

В то же время валютные эксперты ожидаются, что перед октябрем курс доллара может достичь до 41,8 – 41,9 гривны за доллар: