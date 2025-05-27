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27 травня, 10:06
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Подекуди є зміни: який курс злотого в Україні зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого 27 травня 2025 становить 11,14 гривні (+11 копійок від 26 травня).
  • У банках купівля злотого - 10,70 гривні, продаж - 11,40 гривні; в обмінниках купівля - 11 гривень, продаж - 11,13 гривні.

Курс злотого стабілізувався. Теперішні зміни майже невідчутні і непомітні на фоні нещодавнього збільшення.

Як змінився офіційний курс злотого в кінці весни 2025

Станом на 27 травня, офіційний курс злотого сягнув 11,14 гривні (+11 копійок, порівняно з 26 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс злотого в українських банках та обмінниках

За даними видання "Мінфін", середній курс злотого у банках змінився так:

  • купівля – 10,70 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 26 травня);
  • продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках ситуація також трохи змінилась:

  • купівля – 11 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,13 гривні за злотий (+3 копійки).

Яку суму потрібно мати, аби купити 100 злотих сьогодні

  • для придбання 100 злотих у банку потрібно приблизно – 1 140 гривень;
  • щоб купити 100 злотих в обміннику необхідно уже орієнтовно – 1 113 гривень.

 Скільки гривень дадуть за 100 злотих

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 070 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, є можливість виручити орієнтовно – 1 100 гривень.