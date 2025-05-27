27 травня, 10:06
Подекуди є зміни: який курс злотого в Україні зараз
Основні тези
- Офіційний курс злотого 27 травня 2025 становить 11,14 гривні (+11 копійок від 26 травня).
- У банках купівля злотого - 10,70 гривні, продаж - 11,40 гривні; в обмінниках купівля - 11 гривень, продаж - 11,13 гривні.
Курс злотого стабілізувався. Теперішні зміни майже невідчутні і непомітні на фоні нещодавнього збільшення.
Як змінився офіційний курс злотого в кінці весни 2025
Станом на 27 травня, офіційний курс злотого сягнув 11,14 гривні (+11 копійок, порівняно з 26 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який курс злотого в українських банках та обмінниках
За даними видання "Мінфін", середній курс злотого у банках змінився так:
- купівля – 10,70 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 26 травня);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках ситуація також трохи змінилась:
- купівля – 11 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,13 гривні за злотий (+3 копійки).
Яку суму потрібно мати, аби купити 100 злотих сьогодні
- для придбання 100 злотих у банку потрібно приблизно – 1 140 гривень;
- щоб купити 100 злотих в обміннику необхідно уже орієнтовно – 1 113 гривень.
Скільки гривень дадуть за 100 злотих
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 070 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, є можливість виручити орієнтовно – 1 100 гривень.