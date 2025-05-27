Подекуди є зміни: який курс злотого в Україні зараз

Курс злотого стабілізувався. Теперішні зміни майже невідчутні і непомітні на фоні нещодавнього збільшення.

Як змінився офіційний курс злотого в кінці весни 2025

Станом на 27 травня, офіційний курс злотого сягнув 11,14 гривні (+11 копійок, порівняно з 26 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс злотого в українських банках та обмінниках

За даними видання "Мінфін", середній курс злотого у банках змінився так:

купівля – 10,70 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 26 травня);

продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках ситуація також трохи змінилась:

купівля – 11 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,13 гривні за злотий (+3 копійки).

Яку суму потрібно мати, аби купити 100 злотих сьогодні

для придбання 100 злотих у банку потрібно приблизно – 1 140 гривень;

щоб купити 100 злотих в обміннику необхідно уже орієнтовно – 1 113 гривень.

Скільки гривень дадуть за 100 злотих