Знову зміни: як зріс курс злотого напередодні 9 травня

8 травня офіційний курс злотого продемонстрував невелике зростання. Водночас зміни у інших секторах ринку майже невідчутні.

Як змінився офіційний курс злотого в Україні

Станом на 8 травня, офіційний курс злотого в Україні зріс до – 11 гривень (+1 копійка, порівняно з 6 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який зараз офіційний курс злотого в банках та обмінниках

Як показують дані "Мінфіну", банківський середній курс злотого такий:

купівля – 10,65 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 7 травня);

продаж – 11,30 гривні за злотий (без змін).

А от в обмінниках ситуація змінилась так:

купівля – 10,95 гривні за злотий (+4 копійки);

продаж – 11,05 гривні за злотий (без змін).

Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих

для придбання 100 злотих у банку необхідно мати приблизно – 1 130 гривень;

аби купити 100 злотих в обміннику, необхідно уже орієнтовно – 1 105 гривень.

Яку суму можна виручити, якщо здати 100 злотих