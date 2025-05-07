Який офіційний курс злотого зараз

Офіційний курс злотого в Україні, станом на 7 травня – 10,99 гривні (-4 копійки, порівняно з 6 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого в банках та обмінниках

Дані "Мінфіну" показують, що банківський середній курс злотого змінився так:

купівля – 10,65 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 6 травня);

продаж – 11,30 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках зміни більш відчутні:

купівля – 10,91 гривні за злотий (+1 копійка);

продаж – 11,05 гривні за злотий (+2 копійки).

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих

щоб купити 100 злотих у банку, сьогодні необхідно – 1 130 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику потрібно уже – 1 105 гривень.

Скільки можна отримати при обміні 100 злотих