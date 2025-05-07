Який офіційний курс злотого зараз
Офіційний курс злотого в Україні, станом на 7 травня – 10,99 гривні (-4 копійки, порівняно з 6 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого в банках та обмінниках
Дані "Мінфіну" показують, що банківський середній курс злотого змінився так:
- купівля – 10,65 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 6 травня);
- продаж – 11,30 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках зміни більш відчутні:
- купівля – 10,91 гривні за злотий (+1 копійка);
- продаж – 11,05 гривні за злотий (+2 копійки).
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих
- щоб купити 100 злотих у банку, сьогодні необхідно – 1 130 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику потрібно уже – 1 105 гривень.
Скільки можна отримати при обміні 100 злотих
- якщо обмін здійснюється у банку, за 100 злотих можна отримати приблизно – 1 065 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику можна отримати уже – 1 091 гривні.