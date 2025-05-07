Какой официальный курс злотого сейчас

Официальный курс злотого в Украине, по состоянию на 7 мая – 10,99 гривны (-4 копейки, по сравнению с 6 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

Данные "Минфина" показывают, что банковский средний курс злотого изменился так:

покупка – 10,65 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 6 мая);

продажа – 11,30 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках изменения более ощутимы:

покупка – 10,91 гривны за злотый (+1 копейка);

продажа – 11,05 гривны за злотый (+2 копейки).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых

чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня необходимо – 1 130 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике нужно уже – 1 105 гривен.

Сколько можно получить при обмене 100 злотых