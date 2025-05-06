Як змінився офіційний курс злотого в Україні

Офіційний курс злотого в Україні, станом на 6 травня, становить – 11,03 гривень (-4 копійки, порівняно з 5 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс злотого у банках та обмінниках зараз

Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банку, станом на тепер, такий:

купівля – 10,65 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 5 травня);

продаж – 11,30 гривні за злотий (без змін).

А от в обмінниках, своєю чергою, зміни відбулися такі:

купівля – 10,90 гривні за злотий (-5 копійок);

продаж – 11,03 гривні за злотий (-2 копійки).

Скільки зараз потрібно гривень, щоб купити 100 злотих

для придбання 100 злотих у банку, потрібно мати приблизно – 1 130 гривень;

щоб купити 100 злотих в обміннику необхідно уже орієнтовно – 1 103 гривень.

Яку суму можна отримати при обміні 100 злотих