Курс злотого різко підскочив: реакція банків і обмінників

Курс польського злотого стрімко зріс після значного падіння. За день валюта додала в ціні 15 копійок. Як банки та обмінники адаптуються до таких змін, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 26 листопада офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,06 гривні (+15 копійок від 25 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 9,80 гривні (без змін) та продаж – 10,30 гривні (без змін).

Водночас обмінники купують злоті по 10,05 гривні (+8 копійок), а продають – уже по 10,18 гривні (+8 копійок).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 006 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 030 гривень – у банках та 1 018 гривень в обмінниках.

Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 005 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 980 гривень.

Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.