Долар і євро подешевшали на світових ринках: що буде з курсом в Україні

5 – 11 травня спостерігали незначне зниження вартості долара та євро. Фахівці стверджують, що імпортна активність в Україні дедалі більше прив’язується до євро.

Яким був курс 5– 11 травня

Минулого тижня НБУ послабив багато обмежень, запроваджених для бізнесу з початку війни, повідомила директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько у коментарі 24 Каналу.

Нацбанк зняв частину обмежень на погашення зовнішніх кредитів, здійснення форвардних угод, фінансування закордонних представництв і розрахунки корпоративними картками за кордоном.

Долар

Попит населення на валюту 5-11 травня залишався помірним, тож середні банківські курси валют не зазнали суттєвих коливань. Спостерігали лише незначне зниження вартості валюти на початку тижня, а найдешевше придбати її можна було у середу: 41,20-41,80 гривня/долар.

Найнижча пропозиція валюти була зафіксована в понеділок, а найбільший попит – у середу та четвер. На всіх етапах Нацбанк компенсував структурний дефіцит. При цьому загальний обсяг продажів регулятора виявився не максимальним, він був на 16% нижчим порівняно з попереднім тижнем та склав 623,35 мільйона доларів.

Євро

Минулого тижня на світових ринках здешевшав євро, тож експортери активніше робили заявки на його купівлю за вигідним курсом. Імпортна активність в Україні дедалі більше прив’язується до євро. Щодо самого попиту, то він пожвавлювався у середу-четвер, але після насичення він знижувався.

Міжнародні резерви

НБУ надав звіт з позитивними очікуваннями зі зростання міжнародних резервів. Станом на 1 травня вони збільшилися на 10,2 % – до 46,7 мільярда доларів, зокрема завдяки Ukraine Facility та ініціативі G7 ERA. Це стало результатом активної роботи української дипломатії та Нацбанку.

Одночасно чистий продаж валюти на ВРУ в квітні зменшився на 17,1 % – до 2,2 мільярдів доларів, а викуп валюти в резерви склав 17,5 мільйонів доларів що свідчить про збільшення продажів експортерів.

У зв’язку з наближенням термінів податкових платежів зростання пропозиції іноземної валюти може сприяти подальшому зміцненню гривні.