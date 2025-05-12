Курс валют у банках

Станом на ранок 12 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (без змін проти 9 травня) та продаж по 41,80 гривні (без змін).

Цікаво Яку суму доходу не потрібно декларувати у 2025 році

Купівля євро проходить по 46,50 гривні (-20 копійок), продаж – по 47,20 гривні (-19 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,41 гривні (-14 копійок), а продати по 41,50 гривні (-3 копійки).

(-14 копійок), а продати (-3 копійки). Купівля євро по 46,97 гривні (+2 копійки), а продаж по 47,17 гривні (-3 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,90 гривні (+5 копійок), а продають по 41,67 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(+5 копійок), а продають (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 46,20 гривні (-37 копійок), а продають по 47,33 гривні (-8 копійок).

Який курс долара прогнозують

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, до середини червня очікується, що ринок буде прогнозований з можливим баражуванням курсу по межі нижніх кордонів.

Крім того, головну роль відіграватиме Нацбанк, адже режим керованої гнучкості передбачає досягнення балансу між попитом і пропозицією через механізм валютних інтервенцій, обсяг яких залишиться на нормальному рівні – до 600 – 800 мільйонів доларів на день.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Отже, протягом наступного тижня ми побачимо досить звичну "картину": мінімальні поточні коливання, при цьому, як в бік зростання, так і в бік зменшення курсів.

Розрив між курсами міжбанку та готівкового ринку залишиться мінімальним – в дусі березнево-квітневого тренду. Водночас євро залежатиме від світового котування долара – євро, але це доволі важко прогнозувати.

Зверніть увагу! Очікується, що на міжбанку курс долара буде на рівні 41,25 – 41,65 гривні, а курс євро – на рівні 45 – 48 гривень. Водночас на готівковому ринку курс долара перебуватиме в діапазоні 41,20 – 41,60 гривні, а євро – 45 – 48 гривень.