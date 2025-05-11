Яку суму доходу можна не декларувати

Не зобов’язані подавати повідомлення до НАЗК ті, чий дохід, витрати або вартість придбаного майна не перевищують у 2025 році 151 400 гривень. Це 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передає 24 Канал з посиланням на Закон України.

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У разі перевищення цієї суми, повідомлення потрібно подати протягом 10 днів. При цьому, під доходом вважаються заробітна плата, гонорари, прибуток від реалізації майна та інші джерела надходжень.

Чи декларується спадщина та подарунки

Якщо особа отримала спадщину, подарунок або майно через приватизацію, і в правовстановлювальних документах не вказано його вартість, то повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подавати не потрібно.

Таке майно просто відображається в декларації за відповідний період.