Як оподатковуватимуть доходи з цифрових платформ

Економіст Олег Гетман у коментарі для 24 Каналу зазначив, що згідно з новою податковою системою, самозайняті особи, які заробляють на платформах до 6,7 мільйона гривень на рік, матимуть право на спеціальний режим.

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За його словами, вони сплачуватимуть лише 5% ПДФО та 5% військового збору до завершення військового стану.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Після закінчення військового стану, це буде одна із найліберальніших систем, рівня 3 групи ФОП єдиного податку. На ній можуть бути всі кур'єри, таксисти, продавці товарів тощо, які відкриють спецрахунок у банку. Водночас податковим агентом виступатиме онлайн-платформа.

За словами Гетмана, ті, хто не підпадатимуть під новий режим або зароблятимуть понад 6,7 мільйона гривень на рік, сплачуватимуть вищі податки. А саме 18% ПДФО та військовий збір.

Хто ще матиме право на оподаткування у 5%

Як повідомила народна депутатка Ніна Южаніна у своєму телеграм-каналі, право на застосування податкової ставки 5% ПДФО та військового збору матимуть резиденти, які виконують низку вимог. Зокрема, вони повинні мати:

хоча б один поточний рахунок для ведення звітної діяльності та надати банку дозвіл на розкриття інформації; здійснювати розрахунки через цей рахунок; не використовувати працю найманих працівників і не продавати підакцизні товари.

При цьому, якщо протягом року фізична особа здійснила не більше трьох продажів через платформу на суму, що не перевищує еквівалент 2 000 євро, їй не потрібно відкривати спеціальний поточний рахунок у банку для звітності.