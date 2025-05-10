Как будут облагать налогом доходы с цифровых платформ

Экономист Олег Гетман в комментарии для 24 Канала отметил, что согласно новой налоговой системе, самозанятые лица, которые зарабатывают на платформах до 6,7 миллиона гривен в год, будут иметь право на специальный режим.

Читайте также Важно для всех ФЛП: что обязательно нужно сделать в мае

По его словам, они будут платить только 5% НДФЛ и 5% военного сбора до завершения военного положения.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы После окончания военного положения, это будет одна из самых либеральных систем, уровня 3 группы ФЛП единого налога. На ней могут быть все курьеры, таксисты, продавцы товаров и т.д., которые откроют спецсчет в банке. В то же время налоговым агентом будет выступать онлайн-платформа.

По словам Гетмана, те, кто не будут подпадать под новый режим или зарабатывать более 6,7 миллиона гривен в год, будут платить более высокие налоги. А именно 18% НДФЛ и военный сбор.

Кто еще будет иметь право на налогообложение в 5%

Как сообщила народный депутат Нина Южанина в своем телеграмм-канале, право на применение налоговой ставки 5% НДФЛ и военного сбора будут иметь резиденты, которые выполняют ряд требований. В частности, они должны иметь:

хотя бы один текущий счет для ведения отчетной деятельности и предоставить банку разрешение на раскрытие информации; осуществлять расчеты через этот счет; не использовать труд наемных работников и не продавать подакцизные товары.

При этом, если в течение года физическое лицо осуществило не более трех продаж через платформу на сумму, что не превышает эквивалент 2 000 евро, ему не нужно открывать специальный текущий счет в банке для отчетности.