Что нужно оплатить в мае
В мае предпринимателям следует внимательно следить за сроками налоговых платежей, чтобы избежать штрафов, передает 24 Канал со ссылкой на taxer.
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До 12 мая
- ФОПам на общей системе нужно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор по итогам годовой декларации за 2024 год.
До 20 мая – предельная дата для уплаты:
авансового взноса по военному сбору за май (1, 2 и 4 группы), а также за І квартал 2025 года (3 группа);
единого налога за май (1 и 2 группы), а также за І квартал (3 группа);
единого соцвзноса (ЕСВ) за наемных работников за апрель (горные предприятия – до 28 мая);
эконалога за І квартал;
налога на прибыль предприятий за І квартал и авансовых платежей за май (в частности для торговцев горючим);
ренты за недра (добыча и не добыча), специальное использование воды и леса за І квартал;
туристического сбора и сбора за парковку – за І квартал.
До 30 мая нужно уплатить:
акциз за апрель;
НДС, НДФЛ с процентов, ВС (с доходов, которые начислены, но не выплачены);
земельный налог за участки государственной или коммунальной собственности;
авансовый взнос по налогу на прибыль для пунктов обмена валют;
ренту за недра (за апрель), радиочастотный ресурс, транспортировку нефти и транзит аммиака.
Когда подавать отчетность
До 12 мая
Декларации: по эконалогу, туристическому сбору, сбору за парковку, налогу на прибыль, упрощённая декларация по НДС для нерезидентов, декларация 3 группы, отчёты №1-ВП и №1-ОП, расчёты по ренте.
До 15 мая
Отчет формы № ЗВР-1 (книги учета расчетных операций) и справка об использованных РК.
До 20 мая
- Декларация по акцизному налогу за апрель;
- Декларация по плате за землю (при отсутствии годовой);
- Отчетность по ренте: недра, радиочастоты, нефть, аммиак.