Что нужно оплатить в мае

В мае предпринимателям следует внимательно следить за сроками налоговых платежей, чтобы избежать штрафов, передает 24 Канал со ссылкой на taxer.

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До 12 мая

  • ФОПам на общей системе нужно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор по итогам годовой декларации за 2024 год.

До 20 мая – предельная дата для уплаты:

  • авансового взноса по военному сбору за май (1, 2 и 4 группы), а также за І квартал 2025 года (3 группа);

  • единого налога за май (1 и 2 группы), а также за І квартал (3 группа);

  • единого соцвзноса (ЕСВ) за наемных работников за апрель (горные предприятия – до 28 мая);

  • эконалога за І квартал;

  • налога на прибыль предприятий за І квартал и авансовых платежей за май (в частности для торговцев горючим);

  • ренты за недра (добыча и не добыча), специальное использование воды и леса за І квартал;

  • туристического сбора и сбора за парковку – за І квартал.

До 30 мая нужно уплатить:

  • акциз за апрель;

  • НДС, НДФЛ с процентов, ВС (с доходов, которые начислены, но не выплачены);

  • земельный налог за участки государственной или коммунальной собственности;

  • авансовый взнос по налогу на прибыль для пунктов обмена валют;

  • ренту за недра (за апрель), радиочастотный ресурс, транспортировку нефти и транзит аммиака.

Когда подавать отчетность

До 12 мая

  • Декларации: по эконалогу, туристическому сбору, сбору за парковку, налогу на прибыль, упрощённая декларация по НДС для нерезидентов, декларация 3 группы, отчёты №1-ВП и №1-ОП, расчёты по ренте.

До 15 мая

  • Отчет формы № ЗВР-1 (книги учета расчетных операций) и справка об использованных РК.

До 20 мая

  • Декларация по акцизному налогу за апрель;
  • Декларация по плате за землю (при отсутствии годовой);
  • Отчетность по ренте: недра, радиочастоты, нефть, аммиак.