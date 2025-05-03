Що треба сплатити у травні
У травні підприємцям слід уважно стежити за строками податкових платежів, щоб уникнути штрафів, передає 24 Канал з посиланням на taxer.
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До 12 травня
- ФОПам на загальній системі потрібно сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір за підсумками річної декларації за 2024 рік.
До 20 травня – гранична дата для сплати:
авансового внеску з військового збору за травень (1, 2 та 4 групи), а також за І квартал 2025 року (3 група);
єдиного податку за травень (1 і 2 групи), а також за І квартал (3 група);
єдиного соцвнеску (ЄСВ) за найманих працівників за квітень (гірничі підприємства – до 28 травня);
екоподатку за І квартал;
податку на прибуток підприємств за І квартал та авансових платежів за травень (зокрема для торгівців пальним);
ренти за надра (видобуток і не видобуток), спеціальне використання води й лісу за І квартал;
туристичного збору та збору за паркування – за І квартал.
До 30 травня потрібно сплатити:
акциз за квітень;
ПДВ, ПДФО з відсотків, ВЗ (з доходів, які нараховані, але не виплачені);
земельний податок за ділянки державної або комунальної власності;
авансовий внесок із податку на прибуток для пунктів обміну валют;
ренту за надра (за квітень), радіочастотний ресурс, транспортування нафти та транзит аміаку.
Коли подавати звітність
До 12 травня
Декларації: з екоподатку, туристичного збору, збору за паркування, податку на прибуток, спрощена декларація з ПДВ для нерезидентів, декларація 3 групи, звіти №1-ВП і №1-ОП, розрахунки з ренти.
До 15 травня
Звіт форми № ЗВР-1 (книги обліку розрахункових операцій) та довідка про використані РК.
До 20 травня
- Декларація з акцизного податку за квітень;
- Декларація з плати за землю (за відсутності річної);
- Звітність із ренти: надра, радіочастоти, нафта, аміак.