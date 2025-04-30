Що відомо про податки на онлайн-продажі

Законопроєкт передбачає, що продавці-резиденти зможуть сплачувати пільговий податок у розмірі 5% за умови дотримання кількох критеріїв, передає 24 Канал з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

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Ініціатива охоплює не лише онлайн-торгівлю товарами, а й інші види діяльності, зокрема здачу в оренду житла, нерухомості або автомобілів.

Щоб мати право на пільгову ставку 5% податків, особа повинна відповідати таким критеріям:

бути повнолітньою (від 18 років);

мати щонайменше один спеціальний рахунок для отримання доходів;

здійснювати розрахунки у готівковій або безготівковій формі;

не перебувати у санкційних списках;

не мати статусу самозайнятої особи;

не залучати найманих працівників;

мати річний дохід не більше ніж 6,7 мільйона гривень.

Для тих громадян, які здійснили не більше трьох продажів на загальну суму до 2 000 євро протягом року, передбачено спрощення – відкривати спеціальний рахунок не потрібно.

Це дає змогу не обтяжувати випадкових або епізодичних продавців зайвою звітністю, зосередивши увагу держави на більш системній комерційній діяльності.