Какую сумму дохода можно не декларировать

Не обязаны подавать уведомление в НАПК те, чей доход, расходы или стоимость приобретенного имущества не превышают в 2025 году 151 400 гривен. Это 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

Читайте также От 25 до 100% скидки на коммуналку: кто имеет право на льготы

В случае превышения этой суммы, уведомление нужно подать в течение 10 дней. При этом, под доходом считаются заработная плата, гонорары, прибыль от реализации имущества и другие источники поступлений.

Декларируется ли наследство и подарки

Если лицо получило наследство, подарок или имущество через приватизацию, и в правоустанавливающих документах не указана его стоимость, то сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подавать не нужно.

Такое имущество просто отражается в декларации за соответствующий период.

Зачем знать, какой прожиточный минимум для декларирования доходов

Прожиточный минимум используют чиновники для заполнения деклараций. Антикоррупционные органы используют эти данные, чтобы проверить, все ли задекларировано честно, нет ли незаконного обогащения или злоупотреблений, а также чтобы контролировать расходы государственных денег.