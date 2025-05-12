Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 9 мая) и продажа по 41,80 гривны (без изменений).

Интересно Какую сумму дохода не нужно декларировать в 2025 году

Покупка евро проходит по 46,50 гривны (-20 копеек), продажа – по 47,20 гривны (-19 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,41 гривне (-14 копеек), а продать по 41,50 гривны (-3 копейки).

(-14 копеек), а продать (-3 копейки). Покупка евро по 46,97 гривны (+2 копейки), а продажа по 47,17 гривны (-3 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,90 гривны (+5 копеек), а продают по 41,67 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продают (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,20 гривны (-37 копеек), а продают по 47,33 гривны (-8 копеек).

Какой курс доллара прогнозируют

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, до середины июня ожидается, что рынок будет прогнозируемый с возможным барражированием курса по границе нижних границ.

Кроме того, главную роль будет играть Нацбанк, ведь режим управляемой гибкости предусматривает достижение баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций, объем которых останется на нормальном уровне – до 600 – 800 миллионов долларов в день.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Итак, в течение следующей недели мы увидим достаточно привычную "картину": минимальные текущие колебания, при этом, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.

Разрыв между курсами межбанка и наличного рынка останется минимальным – в духе мартовско-апрельского тренда. В то же время евро будет зависеть от мировой котировки доллара – евро, но это довольно трудно прогнозировать.

Обратите внимание! Ожидается, что на межбанке курс доллара будет на уровне 41,25 – 41,65 гривны, а курс евро – на уровне 45 – 48 гривен. В то же время на наличном рынке курс доллара будет находиться в диапазоне 41,20 – 41,60 гривны, а евро – 45 – 48 гривен.