Долар та євро знову подорожчали

За останню добу офіційний курс долара додав в ціні на 4 копійки, а офіційний курс євро все ближче наближається до позначки у 46 гривень за валюту.

Офіційний курс 21 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,34 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла на 4 копійки.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,81 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти виросла аж на 21 копійку.

Станом на 22 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,29 гривні,

євро – 45,89 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 21 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,20 гривні , а продаж – 41,65 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,80 гривні , а продаж – 41,56 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,40 гривні, а продаж – 41,49 гривні.

По скільки буде долар

Як спрогнозувала банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, на готівковому ринку може сформуватися курс долара з діапазоном у 41,2 – 41,7 гривні за долар.

Золотько додала, що натомість тривалого зміцнення гривні очікувати не варто.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня я очікую на продовження різнонаправленого курсового руху. Друга декада місяця зазвичай є доволі комфортною для гривні, поступово збільшується обсяг пропозиції через активізацію аграрного експорту.