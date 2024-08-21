Офіційний курс 21 серпня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,34 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла на 4 копійки.
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Офіційний курс євро натомість становить 45,81 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти виросла аж на 21 копійку.
Станом на 22 серпня, курс від НБУ буде такий:
- долар – 41,29 гривні,
- євро – 45,89 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 21 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,20 гривні, а продаж – 41,65 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,80 гривні, а продаж – 41,56 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,40 гривні, а продаж – 41,49 гривні.
По скільки буде долар
Як спрогнозувала банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, на готівковому ринку може сформуватися курс долара з діапазоном у 41,2 – 41,7 гривні за долар.
Золотько додала, що натомість тривалого зміцнення гривні очікувати не варто.
Цього тижня я очікую на продовження різнонаправленого курсового руху. Друга декада місяця зазвичай є доволі комфортною для гривні, поступово збільшується обсяг пропозиції через активізацію аграрного експорту.