Официальный курс 21 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,34 гривны за доллар. То есть цена валюты выросла на 4 копейки.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,81 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты выросла аж на 21 копейку.

По состоянию на 22 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,29 гривны,

евро – 45,89 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 21 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны , а продажа – 41,65 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,80 гривны , а продажа – 41,56 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,40 гривны, а продажа – 41,49 гривны.

По сколько будет доллар

Как спрогнозировала банкир Анна Золотько для 24 Канала, на наличном рынке может сформироваться курс доллара с диапазоном в 41,2 – 41,7 гривны за доллар.

Золотько добавила, что взамен длительного укрепления гривны ожидать не стоит.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе я ожидаю продолжения разнонаправленного курсового движения. Вторая декада месяца обычно довольно комфортной для гривны, постепенно увеличивается объем предложения из-за активизации аграрного экспорта.

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