Сколько надо заплатить гривен за 100 долларов

Как прогнозирует банкир Анна Золотько для 24 Канала, на этой неделе курс доллара на наличном рынке вероятно составит от 41,2 гривны до 41,7 гривны за доллар.

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Обратите внимание! Поэтому за купюру в 100 долларов придется отдать от 4 120 гривен до 4 170 гривен.

Золотько напоминает, что на прошлой неделе курс был на уровне 41,25 – 41,28 гривны за валюту.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе я ожидаю продолжения разнонаправленного курсового движения. Вторая декада месяца обычно довольно комфортной для гривны, постепенно увеличивается объем предложения из-за активизации аграрного экспорта.

Какой курс доллара 20 августа

Курс в банках

Покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,12 гривны и продажа – по 41,60 гривны.

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,45 гривны, а продать – по 41,55 гривны.

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,20 гривны, а продают – по 41,70 гривны.