Какие страны имеют самый высокий ВВП

США продолжают удерживать лидерство в мировой экономике, подтверждая свой статус самой богатой страны с 1960 года, сейчас обеспечивая почти 26% глобального ВВП.

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Однако, самый быстрый рост продемонстрировали Индия и Индонезия, увеличив свои показатели на 7,8% и 5% соответственно.

В пятерку лидеров по ВВП входят:

Соединенные Штаты Америки

ВВП: 27,36 триллиона долларов США;

ВВП на душу населения: 81 630 долларов США;

Годовой темп роста ВВП: 2,5 процента.

Китайская Народная Республика

ВВП: 17,66 триллиона долларов США;

ВВП на душу населения: 12 040 долларов США;

Годовой темп роста ВВП: 5,2 процента.

Германия

ВВП: 4,46 триллиона долларов США;

ВВП на душу населения: 52 730 долларов США;

Годовой темп роста ВВП: -0,3 процента.

Япония

ВВП: 4,21 триллиона долларов США;

ВВП на душу населения: 33 810 долларов США;

Годовой темп роста ВВП: 1,9 процента.

Индия

ВВП: 3,57 триллиона долларов США;

ВВП на душу населения: 2500 долларов США;

Годовой темп роста ВВП: 7,8 процента.

Среди других стран в рейтинге также есть Мексика, Австралия, Южная Корея, Испания, Нидерланды, Турция, Швейцария и другие.