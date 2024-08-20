Які країни мають найвищий ВВП
США продовжують утримувати лідерство у світовій економіці, підтверджуючи свій статус найбагатшої країни з 1960 року, наразі забезпечуючи майже 26% глобального ВВП.
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Однак, найшвидше зростання продемонстрували Індія та Індонезія, збільшивши свої показники на 7,8% та 5% відповідно.
До п'ятірки лідерів за ВВП входять:
Сполучені Штати Америки
- ВВП: 27,36 трильйона доларів США;
- ВВП на душу населення: 81 630 доларів США;
- Річний темп зростання ВВП: 2,5 відсотка.
Китайська Народна Республіка
- ВВП: 17,66 трильйона доларів США;
- ВВП на душу населення: 12 040 доларів США;
- Річний темп зростання ВВП: 5,2 відсотка.
Німеччина
- ВВП: 4,46 трильйона доларів США;
- ВВП на душу населення: 52 730 доларів США;
- Річний темп зростання ВВП: -0,3 відсотка.
Японія
- ВВП: 4,21 трильйона доларів США;
- ВВП на душу населення: 33 810 доларів США;
- Річний темп зростання ВВП: 1,9 відсотка.
Індія
- ВВП: 3,57 трильйона доларів США;
- ВВП на душу населення: 2500 доларів США;
- Річний темп зростання ВВП: 7,8 відсотка.
Серед інших країн у рейтингу також є Мексика, Австралія, Південна Корея, Іспанія, Нідерланди, Туреччина, Швейцарія та інші.