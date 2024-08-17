Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач, добавив, что сейчас мы имеем 35% зарплат в "тени". Поднятие военного сбора может привести к тому, что цифра возрастет до 45%.

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Можно ли не повышать налоги

Если зарплаты украинцев будут находиться в "тени", то поступления в государственный бюджет сократятся. То же касается и НДС. В общем из-за теневых схем бюджет теряет около 10% НДС, а в частной сфере – около 19%.

По нашим подсчетам поднятие НДС на 4% может привести к тому, что потери в частном секторе вырастут до 23 – 24%. Это не настолько большая потеря. Так что, поднятие НДС может быть компромиссным вариантом с правительством,

– сказал Андрей Длигач.

Есть много альтернативных путей. И здесь приоритетом является бронирование критического персонала, реформа таможни, введение налогов на активы, поднятие акцизов. А крайний вариант – поднятие НДС.

Но поднятие налога на труд или введение налога с оборота точно недопустимы. Остается надеяться, что все-таки удастся прийти к компромиссному решению, ведь они существуют,

– отметил Андрей Длигач.

Заявления о том, что зарплаты врачей в сентябре якобы пойдут на военные нужды не слишком правдоподобны. Есть резервы в оптимизации расходов на медицину и образование, но вопрос не в зарплатах, а в построении эффективности всей системы.

"Ключевые инструменты, которые предлагает министерство финансов – это доходы государственных предприятий, которые могут быть оплачены заранее, увеличение поступлений от государственных партнеров, в частности надеемся на средства от замороженных российских активов", – подчеркнул доктор экономических наук.

Поэтому все эти решения, а также политические и технические шаги должны позволить избежать повышения налогов в Украине.