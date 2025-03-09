Як учаснику бойових дій стати в чергу на квартиру

Ветерани мають право стати на квартирний облік для отримання житла. Серед них: військовослужбовці, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій, а також родини загиблих військових.

Як стати на квартирний облік у 2025 році

Ветерани можуть стати на облік за місцем проживання або місцем роботи, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

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Рішення приймають місцеві органи влади – житло надається за рішенням виконавчих органів місцевих рад (сільських, селищних, міських) у разі наявності вільного житлового фонду.

Подати заявку на отримання житла можуть ветерани, військові з інвалідністю та сім’ї загиблих захисників. Для цього потрібно звернутися до одного з уповноважених органів:

Виконавчого комітету місцевої ради;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

Адміністрації підприємства;

Організації за місцем роботи.

Що відбувається після подачі заяви

У разі схвалення ветерану видається довідка про взяття на квартирний облік. Якщо у наданні житла відмовлено, заявник отримає офіційне повідомлення з поясненням причин.

Основні причини відмови:

Неповний пакет документів;

Відсутність потреби в покращенні житлових умов.

Щоб уникнути проблем, варто заздалегідь перевірити правильність оформлення документів перед подачею заявки.

Хто може стати на квартирний облік

Право на отримання житла мають особи, які перебувають на квартирному обліку та відповідають визначеним критеріям. До них належать:

Особи з інвалідністю I та II групи внаслідок війни, зокрема:

Учасники АТО/ООС;

Ветерани, які брали участь у бойових діях за кордоном;

Учасники Революції Гідності.

Внутрішньо переміщені особи, які є:

Учасниками бойових дій;

Людьми з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни (АТО/ООС до 1 червня 2018 року);

Членами сімей загиблих чи зниклих безвісти через бойові дії або Революцію Гідності;

Родинами загиблих Захисників та Захисниць України.

Важливо! У 2024 році Кабінет Міністрів виділив додаткові 400 мільйонів гривень на закупівлю житла для ветеранів. Це дає можливість забезпечити житлом більше сімей військових.