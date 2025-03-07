Які пільги мають сім'ї УБД
Згідно із законом, учасники бойових дій мають право на 75-відсоткову знижку при оплаті комунальних послуг, передає 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.
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Ця пільга надається не лише самому УБД, а й членам його сім’ї, які проживають разом із ним. До них належать:
- Чоловік або дружина;
- Діти до 18 років;
- Повнолітні діти з інвалідністю з дитинства І або ІІ групи, а також з інвалідністю І групи;
- Особа, яка доглядає за інвалідом війни І групи, якщо той не перебуває у шлюбі;
- Непрацездатні батьки;
- Особи, які перебувають під опікою чи піклуванням пільговика і мешкають разом із ним.
Якщо ви – мати учасника бойових дій і проживаєте з ним в одному помешканні, ви маєте право на знижку на оплату комунальних послуг.
Як оформити пільгу
Для отримання 75% знижки на оплату комунальних послуг, учасник бойових дій або його уповноважений член сім’ї повинен подати заяву до ПФУ.
Як подати заяву:
- Особисто у відділенні ПФУ
- Поштою
- Онлайн через офіційний сайт ПФУ
Зауважте! Детальну інформацію можна отримати на гарячій лінії ПФУ: 0800-503-753.