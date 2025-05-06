Як учаснику бойових дій стати на квартирний облік і що для цього треба

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих військовослужбовців мають право стати на квартирний облік. Подати заяву на включення до черги на житло можна за місцем постійного проживання або офіційного працевлаштування.

Як стати на квартирний облік

Подати заяву на включення до черги на житло можна за місцем постійного проживання або офіційного працевлаштування, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

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Рішення про надання житла ветеранам ухвалюють виконавчі органи місцевого самоврядування – сільські, селищні чи міські ради – за умови наявності вільних житлових приміщень.

Подати документи на квартирний облік можна кількома способами:

безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

до адміністрації підприємства або установи за місцем роботи;

в організацію, де працює ветеран.

Після розгляду звернення заявнику видають довідку про взяття на облік або надають обґрунтовану відмову. Причинами відмови зазвичай є неповний пакет документів або відсутність підстав для покращення житлових умов.

Які документи треба

Щоб стати на облік, потрібно надати:

письмову заяву, підписану всіма членами сім’ї;

довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання;

копію посвідчення учасника бойових дій або документа, що підтверджує інвалідність внаслідок війни;

копії паспорта та ідентифікаційного коду;

довідку про те, чи перебувають члени сім’ї на обліку за місцем роботи.

Після подання всіх документів починається процедура розгляду заявки та прийняття рішення.

Хто може стати на квартирний облік

Право на отримання житла мають особи, які відповідають визначеним критеріям і перебувають на квартирному обліку. До цієї категорії належать:

люди з інвалідністю I та II групи, отриманою внаслідок війни;

учасники бойових дій, у тому числі ветерани АТО/ООС;

особи, які брали участь у бойових діях за межами України;

учасники Революції Гідності.

Крім того, на забезпечення житлом можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи, які: