Как стать на квартирный учет
Подать заявление на включение в очередь на жилье можно по месту постоянного проживания или официального трудоустройства, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.
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Решение о предоставлении жилья ветеранам принимают исполнительные органы местного самоуправления – сельские, поселковые или городские советы – при условии наличия свободных жилых помещений.
Подать документы на квартирный учет можно несколькими способами:
непосредственно в исполнительный комитет местного совета;
через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
в администрацию предприятия или учреждения по месту работы;
в организацию, где работает ветеран.
После рассмотрения обращения заявителю выдают справку о постановке на учет или предоставляют обоснованный отказ. Причинами отказа обычно является неполный пакет документов или отсутствие оснований для улучшения жилищных условий.
Какие документы нужны
Чтобы стать на учет, нужно предоставить:
письменное заявление, подписанное всеми членами семьи;
справку о составе семьи и регистрации места жительства;
копию удостоверения участника боевых действий или документа, подтверждающего инвалидность вследствие войны;
копии паспорта и идентификационного кода;
справку о том, находятся ли члены семьи на учете по месту работы.
После подачи всех документов начинается процедура рассмотрения заявки и принятия решения.
Кто может стать на квартирный учет
Право на получение жилья имеют лица, которые соответствуют определенным критериям и находятся на квартирном учете. К этой категории относятся:
люди с инвалидностью I и II группы, полученной в результате войны;
участники боевых действий, в том числе ветераны АТО/ООС;
лица, которые принимали участие в боевых действиях за пределами Украины;
участники Революции Достоинства.
Кроме того, на обеспечение жильем могут рассчитывать внутренне перемещенные лица, которые:
являются участниками боевых действий или имеют инвалидность III группы, полученную вследствие войны (если участие в АТО/ООС продолжалась до 1 июня 2018 года);
являются членами семей погибших, пропавших без вести во время боевых действий или Революции Достоинства;
являются родственниками погибших Защитников и Защитниц Украины.