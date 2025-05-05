Какие транспортные льготы имеют УБД

Это касается как городских маршрутов, так и поездок между населенными пунктами. Однако важно помнить, что эта льгота не является неограниченной и имеет конкретные условия использования, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

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Участники боевых действий могут бесплатно пользоваться:

всеми видами городского транспорта – автобусами, трамваями, троллейбусами и метро;

сельским транспортом общего пользования;

пригородными автобусами, железнодорожным и водным транспортом железнодорожным и водным транспортом;

междугородними маршрутами, включая внутрирайонные и межобластные перевозки.

В каких случаях льгота не действует

Кроме ежедневного бесплатного пользования общественным транспортом, участники боевых действий имеют право на льготные междугородние поездки.

Раз в два года государство гарантирует им бесплатную поездку туда и обратно любым междугородним транспортом – поездом, автобусом, самолетом или водным путем. В качестве альтернативы, можно раз в год воспользоваться 50% скидкой на подобный маршрут.

Впрочем, льгота не является неограниченной. Если участник боевых действий уже использовал свое право на бесплатную поездку в течение последних двух лет или воспользовался скидкой в течение последнего года, перевозчик имеет право требовать полную оплату проезда.

Обратите внимание! Таким образом, чтобы избежать недоразумений или отказов в льготном проезде, участникам боевых действий следует знать не только о своем праве на бесплатный проезд, но и о его ограничениях, предусмотренные действующим законодательством.