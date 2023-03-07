Букет квітів на 8 березня: скільки доведеться заплатити в різних містах України

Завтра, 8 березня, Міжнародний жіночий день, який для більшості ще один привід висловити найтепліші почуття до своїх рідних та близьких. Тож 24 Канал вирішив промоніторити ринок квітів в Україні, аби з'ясувати у скільки цьогоріч обійдеться букет квітів.

Скільки коштує букет квітів

Щоб проаналізувати ринок квітів в Україні та ціни на них, ми обрали чотири великих міста в різних куточках України: Львів, Одесу, Київ та Дніпро. Вартість одного тюльпану цьогоріч в середньому в межах 35 гривень за штуку, однак деякі квіткові пропонують й по 48 гривень, наприклад, у Києві.

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У Львові в середньому ціна букета починатиметься від 280 гривень й може сягати понад тисячу.

в середньому ціна букета починатиметься від 280 гривень й може сягати понад тисячу. В Одесі ціна квітів дещо нижча, згідно з даними пошуковика Google, – від 209 гривень.

ціна квітів дещо нижча, згідно з даними пошуковика Google, – від 209 гривень. У столиці ціна букета стартуватиме, як і у Львові, – від 280 гривень й сягатиме понад тисячу гривень.

ціна букета стартуватиме, як і у Львові, – від 280 гривень й сягатиме понад тисячу гривень. У Дніпрі ситуація з цінами аналогічна як у Львові та Києві.

! Ціна квітів різнитиметься в залежності від сорту, виду та місця продажу, а також упакування. Під час моніторингу цін ми спирались на рекламні дані пошукової мережі Google, тож ціни у вашому місті можуть різнитись.

Скільки коштують квіти у Львові. Одесі, Києві та Дніпрі / Скриншоти з пошуку Google

Гуртова ціна квітів

У Дії нещодавно завершилось опитування, де українців запитали, чи хочуть вони залишити вихідний день на свято 8 березня. З 2,1 мільйона населення, що взяло участь в опитуванні, більш як 1,3 мільйона проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним.

Щоб заощадити на букеті, можна придбати квіти гуртом й загорнути їх у папір самостійно, або ж перев'язати стрічкою й віддати перевагу мінімалізму. Також у гуртових точках продажу досить часто можна придбати квіти у роздріб.

Один з магазинів Львова, "Пелюстка", пропонує роздріб від 10 одиниць. Там ціна тюльпана коливається у межах від 35 до 70 гривень, залежно від сорту квітки.

Гуртова ціна тюльпанів у Львові весною 2023 року / Скриншот 24 Каналу

Ціна 101 тюльпану або троянди

Ціна 101 тюльпана суттєво дешевша за 101 троянду, хоча все залежатиме від сорту троянди. Так подібний букет тюльпанів стартуватиме від 6 050 гривень до 5 550 гривень, а от троянд від 11 000.

Найдешевший букет з троянд зі 101 одиниці коштує 7 770, що лише на близько тисячу дорожче від букета з тюльпанів.

Що пропонують продавці на OLX

Довідка: дані взяти з сайту bestflowers, що пропонує доставку по всій Україні, а отже для всіх міст ціна буде однакова.

Також ми вирішили помоніторити ціни на OLX. Серед топоголошень по всім містам України, найвигідніші пропозиції у Києві. Там тюльпан можна придбати від 16 до 25 гривень. Однак варто зауважити, що ті продавці, що пропонують тюльпани по 16 гривень, продають їх гуртом, наприклад від 100 або 500 одиниць.

Що стосується того, де ціна найдорожча, наприклад, у Полтаві, Хмельницькому та Києві один тюльпан пропонують придбати за 35 гривень. У місті Стебник Львівської області одна квітка вам може стати у 21 гривню.

Де в Україні найдорожче коштує букет квітів / Скриншот з OLX

Ціна однієї квітки

Львів:

тюльпан – від 16 гривень до 85 гривень за штуку;

– від 16 гривень до 85 гривень за штуку; троянда – від 25 гривень до 130 гривень за штуку.

Одеса:

тюльпан – від 18 гривень до 85 гривень за штуку;

– від 18 гривень до 85 гривень за штуку; троянда – від 24 гривень до 145 гривень за штуку.

Київ:

тюльпан – від 16,50 гривень до 85 гривень за штуку;

– від 16,50 гривень до 85 гривень за штуку; троянда – від 27 гривень до 142 гривень за штуку.

Дніпро:

тюльпан – від 12,50 гривень до 85 гривень за штуку;

– від 12,50 гривень до 85 гривень за штуку; троянда – від 67 гривень до 130 гривень за штуку.

Що відомо про Міжнародний жіночий день

У 1977 році ООН відповідним рішенням затвердив 8 березня, як Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Уперше цей день відзначили 28 лютого 1909 року у США з ініціативи Соціалістичної партії Америки як "Національний день жінки". У деяких частинах світу Міжнародний жіночий день досі відображає своє політичне походження, відзначаючись протестами та закликами до радикальних змін; в інших же, особливо на Заході, воно в основному соціокультурне і зосереджене на святкуванні жіночости

Джерело: Вікіпедія