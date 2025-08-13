Укрзалізниця заблокувала 271 акаунт за минулий тиждень. Вказані користувачі здійснювали підозрілі дії та намагалися масово скуповувати квитки.

Чому Укрзалізниця блокує користувачів?

Заблоковані акаунти були помічені за утримуванням квитків до моменту здійснення оплати. Імовірно, вони чекали замовлення на заброньоване місце, пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Також акаунти блокували через:

створення багатьох акаунтів для масової закупки квитків;

покупку багатьох квитків одночасно на різні прізвища.

За минулий тиждень з 4 по 10 серпня моніторингова система Укрзалізниці ідентифікувала та заблокувала 271 підозрілий акаунт. Загалом з березня маємо вже 3806 заблокованих акаунтів користувачів, які здійснювали підозрілу активність,

– йдеться у повідомленні компанії.

Укрзалізниця пояснила через що ще можуть бути заблоковані акаунти:

один і той самий акаунт постійно бронює багато квитків, але не оплачує їх;

акаунт здійснює хаотичні запити (система вважає, що така поведінка характерна для бота);

багато акаунтів прив'язані до однієї карти чи електронної пошти.

Зверніть увагу! Якщо ваш акаунт було заблоковано помилково, зверніться на пошту pc@uz.gov.ua. Компанія проведе розслідування і, у випадку, помилки, здійснить розблокування.