Уже незабаром: коли в Україні легалізують криптовалюту

Наступного року в Україні можуть легалізувати криптовалюту. Проте Данило Гетманцев наголосив, що на пільги для цифрових активів чекати не варто.

Легалізація криптовалюти

Уже в першій половині 2025 року в Україні можуть легалізувати криптовалюту. Проте на податкові пільги чекати не варто. Данило Гетманцев розповів, що нині триває робота над відповідним законопроєктом.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики До кінця року законопроєкт розробляється відповідно з Нацбанком разом з МВФ. Тобто навіть не розробляється, а допрацьовується той, який лежить у нас у комітеті. Ми будемо мати від експертів МВФ вже конкретну офіційну позицію щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно, перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту і оподаткувати її відповідним чином.

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До речі, я не хотів би, щоби були ілюзії щодо якихось пільг. Пільг на крипту не буде,

– додав Гетманцев.

Чиновник одразу повідомив, що буде звичайне оподаткування за моделлю стягнень з операцій від цінних паперів. Тобто, коли оподатковується інвестиційний прибуток.