За інформацією однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 14 жовтня курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 64,63 тисячі долара за монету (+2,86% за добу);

(BTC) – 64,63 тисячі долара за монету (+2,86% за добу); Ethereum (ETH) – 2,53 тисячі долара за монету (+2,88% за добу).

Читайте також HBO вдалось розкрити особу творця біткоїна Сатоші Накамото: коли інформацію буде оприлюднено

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.

Криптовалюта для виявлення шахраїв

Як пишуть Reuters, Федеральне бюро розслідувань створило власну криптовалюту для того, щоб спіймати шахраїв. Відтак можна спостерігати за підозрюваними, які, своєю чергою, користуються криптовалютою.

За повідомленням Міністерства юстиції США, звинувачення у широкомасштабному шахрайстві та маніпуляції на ринках криптовалют висунуто вже 18 особам.

Водночас Комісія з цінних паперів й бірж США висунула звинувачення 3 "маркетмейкерам" та ще 9 особам за маніпуляції з криптоактивами.

Зверніть увагу! Створений токен має назву NexFundAI. Його створили на основі Ethereum.

ФБР пішло на безпрецедентний крок, створивши власний криптовалютний токен і компанію, щоб виявити, викрити та притягнути до відповідальності цих ймовірних шахраїв,

– сказала Джоді Коен, спеціальна агентка, відповідальна за Бостонський відділ ФБР.

Таким чином, арешти осіб, які потенційно причетні до махінацій, вже здійснили у Великобританії, Португалії та США.