Лікарняні виплати: який розмір допомоги у 2024 році

Українці мають закріплене право на отримання допомоги в разі тимчасової втрати працездатності з метою компенсації втраченого заробітку. Про те, як розрахувати розмір допомоги за лікарняними виплатами у 2024 році, читайте далі.

Як розраховуються виплати

Відповідно до законодавства України, розмір грошової допомоги за період тимчасової непрацездатності визначається на основі середньоденної заробітної плати працівника та його страхового стажу.

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Відтак, розміри лікарняних застрахованим особам залежать від стажу та розраховуються наступним чином:

50% середньої зарплати — коли страховий стаж становить не більше 3 років ;

середньої зарплати — коли страховий стаж становить ; 60% — термін страхового стажу від 3 до 5 років;

— термін страхового стажу 70% — страховий стаж становить від 5 до 8 років ;

— страховий стаж становить ; 100% — термін страхового стажу перевищує 8 років.

Хто ще може отримати 100% виплати

Водночас для деяких осіб розмір лікарняних дорівнює 100% незалежно від наявності стажу. Зокрема, йдеться про осіб, які мають відповідні до законодавства пільги, а саме:

постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії;

ветерани війни;

члени родин загиблих захисників та захисниць.

Як отримати виплату за лікарняним

Якщо у працівника упродовж 12 місяців перед страховим випадком було в наявності страхового стажу менш як шість місяців, то допомогу з тимчасової непрацездатності розраховують, виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачують страхові внески.

Лікарняні виплати надаються за рахунок коштів, збережених у Пенсійному фонді. Для отримання цих виплат роботодавцям необхідно подати заяву-розрахунок до ПФУ.