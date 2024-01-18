Як повертатимуть біженців в Україну

Замміністра Тарас Качка порушив питання повернення українських біженців на панельній дискусії в Українському домі в Давосі, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Політик висловив вдячність міжнародним партнерам за підтримку українців.

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Качка наголошує на відпрацюванні єдиного механізму повернення біженців в Україну і зауважує, що не всі країни у цьому зацікавлені. Заміністра представив своє бачення співпраці українського та німецького урядів. Зокрема, Україна може допомогти біженцю з житлом та роботою, а Німеччина, надати грошову соцдопомогу

Тарас Качка Заступник міністра економіки – торговий представник Зараз лише розпочалися переговори з партнерами на цю тему. Це буде не цього року і не наступного, але пізніше буде.

Качка каже, що процес повернення українців буде непростим. Ситуація ускладнюється і тим, що не всі члени ЄС хочуть відпускати українців.

Чому складно повертати біженців

Попри загальне упередження, що українці живуть у інших країнах на соціальні виплати, це у більшості не так. Деякі країни ЄС оцінили трудовий потенціал українських біженців, і не хочуть його втрачати.

Качка вказує і на те, що перевага робочої сили українців полягає і у відсутності міграційних проблем. Однак, замміністра сподівається на розуміння та підтримку з боку усіх членів ЄС у питанні повернення українських біженців додому.