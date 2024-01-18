Як отримати збільшену субсидію

Українці мають змогу збільшити розмір субсидії на дрова та вугілля до 16 234 гривень. Для цього, потрібно звернутися у ПФУ онлайн чи офлайн.

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Збільшена субсидія виникла через зростання нормативів опалення у житлових приміщеннях у новому сезоні. В середньому їх підвищили у 4 рази, при цьому тверде пічне опалення – у 2 – 3 рази.

Додаткова допомога надавалася 363 тисячам домогосподарств і склала майже 2,8 мільярда гривень. Її фінансування відбувалось завдяки:

держбюджету – 278 тисяч домогосподарств – 1,9 мільярда гривень;

УВКБ ООН – 85 тисяч – 0,9 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Раніше норматив на опалення на тверде пічне паливо на одне домогосподарство був 6 973 гривні на рік.

Як розраховується субсидія

Розмір субсидії розраховується індивідуально. Ця сума залежить від доходу усіх членів домогосподарства. Чим менший щомісячний бюджет сім'ї, тим більшою буде допомога.

Потрібно розуміти, що проєкт, прийнятий Кабміном, поки що визначається як експериментальний. Станом на тепер, таку субсидію можуть отримати лише домогосподарства, які: