Как рассчитываются выплаты
Согласно законодательству Украины, размер денежной помощи за период временной нетрудоспособности определяется на основе среднедневной заработной платы работника и его страховой стаж.
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Следовательно, размеры больничных застрахованным лицам зависят от стажа и рассчитываются следующим образом:
- 50% средней зарплаты – когда страховой стаж составляет не более 3 лет ;
- 60% – срок страхового стажа от 3 до 5 лет;
- 70% – страховой стаж составляет от 5 до 8 лет ;
- 100% – срок страхового стажа превышает 8 лет.
Кто еще может получить 100% выплаты
В то же время, для некоторых лиц размер больничных равен 100%. независимо от наличия стажа. В частности, речь идет о лицах, которые имеют соответствующие законодательству льготы, а именно:
- пострадавшие в результате Чернобыльской аварии;
- ветераны войны;
- члены семей погибших защитников и защитниц.
Как получить выплату по больничному
Больничные выплаты предоставляются за счет средств, хранящихся в Пенсионном фонде. Для получения этих выплат работодателям необходимо подать заявление-расчет в ПФУ.